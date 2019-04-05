Премьер Киргизии прокомментировал ситуацию на границе с Казахстаном

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев во время заседания кабинета министров в Бишкеке выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации на границе республики с Казахстаном, где скопилось около трехсот грузовых автомобилей.

По его словам, на эту тему уже проведены консультации с правительством Казахстана, передает ТАСС.

«В ближайшее время обстановка на пунктах пропуска на границе с Казахстаном должна нормализоваться», – заверил премьер-министр Киргизии.

Абылгазиев выразил мнение, в ходе этих переговоров представителям двух республик «удалось договориться». В противном случае, продолжил премьер, Бишкек вынужден будет добиваться соблюдения условий Евразийского экономического союза (ЕАЭС), участниками которого также являются Киргизия и Казахстан, на уровне данной организации.

Ранее власти Казахстана объяснили скопление автомашин на границе с Киргизией усилением борьбы с контрабандой, в результате чего на досмотр автотранспортных средств требуется больше времени.