Руководителя управления Росреестра по Приамурью заподозрили в получении взятки

Следственными органами возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в отношении руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области, сообщили в региональном управлении СК России.

Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия) задержан и помещен в изолятор временного содержания, сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2018 года подозреваемый через посредников получил взятку от жительницы города Благовещенска за обеспечение условий для незаконного внесения в Единый государственный реестр недвижимого имущества сведений об изменении наименования объекта недвижимости, сообщили в региональном управлении СК России.

Напомним, в марте Генпрокуратура заявила об увеличении числа коррупционных дел в России. После этого было в Майкопе при получении взятки задержали заместителя главы городской администрации, а в Крыму по подозрению в махинациях с земельными участками был задержан бывший глава администрации Евпатории Андрей Филонов.

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