Генпрокуратура заявила об увеличении числа коррупционных дел

По итогам 2018 года в России выявили преступлений коррупционной направленности на 3% больше, чем в 2017 году, рассказал генеральный прокурор Юрий Чайка.

«Одной из основных задач являлась проверка соблюдения государственными и муниципальными служащими установленных запретов и ограничений. К сожалению, в этой сфере все еще масса нарушений. За год прокурорами их выявлено 74 тысячи, или почти треть от всех коррупционной преступлений направленности», – сообщил Чайка, передает РИА «Новости».

Генпрокурор сказал, что на статистику выявления коррупционных преступлений повлияло более тесное взаимодействие прокуратуры с МВД, ФСБ и Следственным комитетом. Чайка отметил, что в 2018 году сумма исков с требованием конфискации у чиновников имущества составила 500 млн рублей. Более половины из них было удовлетворено.

В конце прошлого года генпрокурор заявлял, что прокуратура выявила за девять месяцев 2018 года более 25 тыс. преступлений коррупционной направленности, что больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде России, в 2017 году по делам о коррупции было вынесено 17 334 обвинительных приговора.

Ранее официальный представитель СК Светлана Петренко рассказывала, кто чаще всего в России берет взятки.