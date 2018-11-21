Полиция оказалась лидером среди ведомств по числу фигурантов дел о коррупции

Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, кто чаще всего в России берет взятки.

Чаще других под подозрение в коррупционных преступлениях в 2018 году попадали сотрудники МВД (привлечено к ответственности 790 сотрудников). Кроме того, фигурантами дел о коррупции часто становятся чиновники из органов местного самоуправления (502). Также были привлечены к ответственности 495 военнослужащих и 483 должностных лица госучреждений и предприятий.

Всего к уголовной ответственности по делам о коррупции привлекли 6 тыс. 885 лиц, передает «Интерфакс».

Среди коррупционеров оказалось более 2,6 тыс. взяткодателей, не являющихся должностными лицами, и почти 600 лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой организации.

Уголовные дела о мелком взяточничестве преобладают среди общего объема направленных в суд дел о коррупционных преступлениях, их доля составила 22,3%, передает РИА «Новости».

Брать взятки в России в 2018 году стали на 10% чаще, чем в прошлом, в первую очередь в Москве и Подмосковье и на Кубани. При этом удельный вес коррупционных преступлений в общей массе преступности остается невелик – 1,6%.

Напомним, Генпрокуратура описала образ современного коррупционера.