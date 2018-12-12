В России выросло число коррупционных преступлений

За девять месяцев 2018 года прокуратура выявила более 25 тыс. преступлений коррупционной направленности, это больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил генпрокурор Юрий Чайка.

«Их выявлено 25 тысяч, немногим больше чем за девять месяцев прошлого года. Соответственно, к уголовной ответственности привлечено и больше лиц, которые совершили преступления коррупционной направленности», – рассказал Чайка в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что прокуроры не гонятся за цифрами и показателями, для них важно качество надзорной деятельности, оперативной работы и следствия.

Чайка напомнил, что в прошлом году провел заседание Координационного совещания руководителей правоохранительных органов России по вопросам борьбы с коррупционной преступностью.

По результатам заседания были приняты меры, которые, по словам Чайки, позволили выявить в два раза больше (900 по сравнению с 482) коррупционных деяний, совершенных организованными группами или преступными сообществами.

Также удалось раскрыть 4227 (3847 годом ранее) преступлений в крупном и особо крупном размерах, либо причинивших крупный и особо крупный ущерб, и на 3% больше фактов взяточничества (10 179 против 9886 в аналогичном периоде прошлого года).

По данным генпрокурора, с начала 2018 года по уголовным делам о коррупции вынесено 7,8 тыс. обвинительных приговоров в отношении 8,5 тыс. человек. В их числе – 837 сотрудников правоохранительных органов, 63 депутата регионального и муниципального уровня, а также 606 должностных лиц органов госвласти и местного самоуправления.

Чайка также привел в пример несколько случаев.

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