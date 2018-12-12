Чиновника Ространснадзора уволили за купленные женой десятки автомобилей

Сотрудника Ространснадзора отправили в отставку после того, как прокуроры обнаружили у его жены 66 автомобилей, рассказал генпрокурор Юрий Чайка.

«Чиновника Федеральной службы по надзору в сфере транспорта уволили после того, как в ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок», – рассказал Чайка в интервью «Коммерсанту».

Также Чайка рассказал о начальнике управления федеральными автодорогами в Краснодаре. Он заключил контракты стоимостью 2,6 млрд рублей на ремонт дорог с ДРСУ, владельцу которого был должен 6 млн рублей.

«Налицо непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов», – сказал он.

Чайка рассказал, что прокуратура активно подает иски об обращении в доход государства имущества. Например, экс-начальнику отдела УЭБиПК МВД по Башкортостану и его жене пришлось расстаться с четырьмя объектами недвижимости стоимостью почти 20 млн рублей. Также им пришлось выплатить 1,7 млн рублей – стоимость незадекларированного автомобиля, который они успели продать.

Чайка отметил, что доля преступлений коррупционной направленности в общем количестве преступлений составляет всего 1,7%. При этом материальный ущерб – 11 %.

Ранее в ООН посчитали, что объем взяток в мировом масштабе составляет 1 трлн долларов ежегодно, что приводит к серьезным потерям глобальной экономики.