В ООН оценили объемы мировой коррупции

Объем взяток в мировом масштабе составляет 1 трлн долларов ежегодно, что приводит к серьезным потерям глобальной экономики, сообщили в ООН.

Ежегодно из-за коррупции мировая экономика теряет 2,6 трлн долларов, это более 5% глобального ВВП, сообщили в ООН.

«Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений», – заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он призвал сделать все возможное для пресечения взяточничества, обмана и мошенничества.

Ранее в субботу в Следственном комитете рассказывали, кто чаще всего в России берет взятки.