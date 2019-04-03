ФСБ объяснила задержание экс-мэра Евпатории

В Крыму по подозрению в махинациях с земельными участками был задержан бывший глава администрации Евпатории Андрей Филонов, сообщили в управлении ФСБ по региону.

По указанию Филонова был незаконно изменен вид разрешенного использования находящихся в муниципальной собственности земельных участков общей площадью около 14 га с целью их дальнейшей сдачи в аренду по заниженной цене, передает РИА «Новости».

Ущерб бюджету Евпатории оценивается в 35 млн рублей, говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Следователями изъяты документы и предметы, необходимые для расследования дела. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Трудовой контракт с Филоновым был расторгнут по решению Евпаторийского городского суда. Уволить экс-мэра решили из-за «непринятия мер по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность директором муниципального казенного учреждения Макаревича Э.В».

Напомним, в марте в Майкопе задержали заместителя главы городской администрации, получившего взятку в размере 90 тыс. рублей от местной жительницы.

Ранее был арестован бывший первый зампред правительства Хабаровского края Василий Шихалев (по делу о превышении должностных полномочий) и второй фигурант дела – крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.