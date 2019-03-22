Замглавы Майкопа задержали при получении взятки

В Майкопе задержали заместителя главы городской администрации, получившего взятку в размере 90 тыс. рублей от местной жительницы, сообщил Следственный комитет Республики Адыгея.

«Следствием установлено, что 22 марта 2019 года подозреваемый, находясь в помещении своего служебного кабинета, получил взятку от местной жительницы в значительном размере – 90 000 рублей – за совершение незаконных действий», – говорится на сайте ведомства.

В отношении 39-летнего чиновника возбуждено уголовное дело по статье 290 «Получение взятки должностным лицом». В настоящее время мужчина отправлен в изолятор временного содержания.

Тем временем, как сообщает ТАСС, задержанный – Михаил Галушко. Сообщается, что в майкопской мэрии он отвечал за развитие ЖКХ и благоустройство, а также курировал отраслевые муниципальные предприятия.

На прошлой неделе по подозрению в мошенничестве задержали советник губернатора Красноярского края Антон Натарова.

В начале марта в Москве был задержан бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере.