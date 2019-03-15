Советника главы Красноярского края задержали за мошенничество

Советник губернатора Красноярского края Антон Натаров задержан по подозрению в мошенничестве, рассказал источник в силовых структурах.

Также в аэропорту «Шереметьево» задержали бухгалтера красноярского отделения ЛДПР, передает «Интерфакс».

По информации источника, ФСБ проводит обыски в офисе отделения партии.

Отец советника губернатора депутат Госдумы Сергей Натаров предположил, что задержание его сына связано с «делом, где не была оказана часть услуг на небольшую сумму».

На прошлой неделе по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах был арестован бывший заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг.