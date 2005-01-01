Охлобыстин выразил готовность спасти Зеленского

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4 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 11:13  |  vz.ru
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода Фото: Михаил Климентьев/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время?  Подробности...
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Россия может укрепить позиции в мире с помощью Анголы

Сорок лет назад президент Анголы Жоау Лоуренсу получал военное образование в нашей стране - как и эти его соотечественники, сфотографированные в прошлом году в КрымуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Москву приехал президент Анголы Жоау Лоуренсу. В четверг пройдут его переговоры с Владимиром Путиным. Два президента почти ровесники, оба увлекаются японскими единоборствами и закончили советские вузы. Так что при желании смогут общаться по-русски. Ангольцы вообще хотят укреплять отношения с нашей страной. Ведь во многом благодаря российской помощи они смогли отстоять свою независимость. Подробности...
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Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС? Подробности...
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Главный соперник Трампа попал под каток феминисток

Тяжеловес американской политики стремительно теряет свое влияние и перспективыФото: Joshua Roberts/Reuters
Казавшаяся безупречной карьера бывшего вице-президента США Джо Байдена вступила в полосу настоящего кошмара. Похоже, он стал очередной жертвой обвинений в сексуальных домогательствах. Почему именно сейчас «самый влиятельный собеседник в мире» (как его называла американская пресса) подвергся таким нападкам и что это значит для выборов президента США? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Америка превращается в бессмысленного говоруна

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Что общего между марш-броском ВДВ на Приштину, двадцатилетие которого будет отмечаться совсем скоро, и заявлением НАТО о планах принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив? Ответ прост. Это отчаяние Вашингтона. Подробности...
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Есть ли шанс у лесбиянки в России стать мэром

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Женщин в политике меньше, сильно меньше, чем мужчин. Но если женщины пробираются в списки и доходят до голосования – они избираемы не хуже, чем мужчины. Так что миф о том, что российский народ не голосует за женщин – тоже миф. Подробности...
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Мадуро почувствовал поддержку России и стал смелым

Владимир Добрынин, журналист
В Венесуэле перешли к жесткостям. Давно пора. Хаос в стране не может продолжаться вечно, кто-то должен был проявить силу и волю. Лучше пусть это будет законный президент. Его загнали в угол и он решил пойти по пути Башара Асада. Подробности...
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          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
          • Да

          • Нет

          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

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            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?

            Охлобыстин выразил готовность спасти Зеленского

               4 апреля 2019, 10:49
            Фото: Максим Григорьев/ТАСС
            Текст: Ольга Никитина

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            Актер и писатель Иван Охлобыстин рассказал, как относится к шоумену Владимиру Зеленскому, который лидирует по итогам первого тура президентских выборов на Украине.

            «После Майдана мы не общались, это было бы просто неприлично, и совершенно неприлично после поездок Зеленского в зону АТО (зону проведения карательной операции украинских силовиков против жителей Донбасса – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Охлобыстин РИА «Новости».

            «Но если случится экстремальная ситуация, если что-то будет угрожать его жизни, все негативное забудется, останется желание спасти коллеге жизнь – она бесценна, а мы за свою историю столько потеряли человеческих жизней», – подчеркнул актер.

            Зеленский также ранее называл человеческую жизнь приоритетом. Комментируя ситуацию в Донбассе, он говорил, что готов договариваться «хоть с чертом лысым, лишь бы не умирал ни один человек».

            Охлобыстин считает, что рано или поздно Россия и Украина будут вместе. «Мы ничем не отличаемся друг от друга, ну вообще ничем. Этот бардак закончится рано или поздно», – убежден он.

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


            Обсуждение: 52 комментария

            Актер также считает, что у Зеленского есть все шансы выиграть во втором туре и занять пост главы государства, а «тысяча советников» помогут ему руководить страной.

            Охлобыстин отметил, что Петр Порошенко «постарается власть не отдать», однако, по его мнению, таких возможностей у действующего главы Украины нет. «Америка от него явственно отказалась, наци-батальоны его не приемлют, жировал он столько, что это просто неприлично», – пояснил он.

            Ранее Охлобыстин и его коллега Михаил Пореченков записали шуточный ролик в поддержку Зеленского. Зеленский в ответ предположил, что артисты сделали это за деньги, и назвал их идиотами. Охлобыстин сказал, что не обижается.

             

            Напомним, ни одному кандидату в президенты Украины не удалось одержать победу в первом туре. По результатам обработки 100% протоколов, Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, действующий президент страны Петр Порошенко – 15,95%.

            Второй тур выборов состоится 21 апреля, а за два дня до этого, как ожидается, пройдут предвыборные дебаты.

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