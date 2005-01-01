Охлобыстин выразил готовность спасти Зеленского

Актер и писатель Иван Охлобыстин рассказал, как относится к шоумену Владимиру Зеленскому, который лидирует по итогам первого тура президентских выборов на Украине.

«После Майдана мы не общались, это было бы просто неприлично, и совершенно неприлично после поездок Зеленского в зону АТО (зону проведения карательной операции украинских силовиков против жителей Донбасса – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Охлобыстин РИА «Новости».

«Но если случится экстремальная ситуация, если что-то будет угрожать его жизни, все негативное забудется, останется желание спасти коллеге жизнь – она бесценна, а мы за свою историю столько потеряли человеческих жизней», – подчеркнул актер.

Зеленский также ранее называл человеческую жизнь приоритетом. Комментируя ситуацию в Донбассе, он говорил, что готов договариваться «хоть с чертом лысым, лишь бы не умирал ни один человек».

Охлобыстин считает, что рано или поздно Россия и Украина будут вместе. «Мы ничем не отличаемся друг от друга, ну вообще ничем. Этот бардак закончится рано или поздно», – убежден он.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Актер также считает, что у Зеленского есть все шансы выиграть во втором туре и занять пост главы государства, а «тысяча советников» помогут ему руководить страной.

Охлобыстин отметил, что Петр Порошенко «постарается власть не отдать», однако, по его мнению, таких возможностей у действующего главы Украины нет. «Америка от него явственно отказалась, наци-батальоны его не приемлют, жировал он столько, что это просто неприлично», – пояснил он.

Ранее Охлобыстин и его коллега Михаил Пореченков записали шуточный ролик в поддержку Зеленского. Зеленский в ответ предположил, что артисты сделали это за деньги, и назвал их идиотами. Охлобыстин сказал, что не обижается.

Напомним, ни одному кандидату в президенты Украины не удалось одержать победу в первом туре. По результатам обработки 100% протоколов, Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, действующий президент страны Петр Порошенко – 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля, а за два дня до этого, как ожидается, пройдут предвыборные дебаты.

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