Охлобыстин оценил шансы Зеленского и Порошенко на выборах

Актер Иван Охлобыстин сравнил шансы Владимира Зеленского и Петра Порошенко победить на выборах президента Украины.

Охлобыстин заявил, что Зеленский «должен победить, если судить по цифрам», но может «что угодно случиться», ведь Порошенко «постарается власть не отдать». Однако российский актер не видит «никаких возможностей» для действующего президента Украины победить на выборах.

«Америка от него явственно отказалась, наци-батальоны его не приемлют», – приводит его слова РИА «Новости».

По мнению Охлобыстина, Порошенко «жировал столько, что это просто неприлично».

Охлобыстин заявил, что Зеленский – актер, а эта профессия сочетает множества любых должностей. Кроме того, «не сам же» Зеленский «будет принимать решения».

«У него будет тысяча советников», – сказал Охлобыстин.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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Напомним, Охлобыстин и его коллега Михаил Пореченков записали шуточный ролик в поддержку Зеленского.