Охлобыстин объяснил, почему не обиделся на «идиотов» от Зеленского

Актер Иван Охлобыстин признался, что шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский был, «в принципе, прав», назвав его и актера Михаила Пореченкова «идиотами», тем более, что Федор Достоевский «реабилитировал это слово».

«Он (Зеленский) из нашей среды, и мы шалуны, мы можем себе позволить. Никакого замысла не было. А то, что он нас идиотами назвал, до этого он нас и вообще всех мразями называл, мы ему не предъявляли это, у нас корпоративная этика. В принципе, он прав, но Достоевский реабилитировал это слово», – приводит слова Охлобыстина РИА «Новости».

Он добавил, что ему не хотелось бы оценивать Зеленского как человека. При этом Охлобыстин признал, что кандидат в президенты Украины «не плох» и «умен».

При этом в воскресенье Охлобыстин заявлял, что ему «обидно» из-за того, что Зеленский назвал их с Пореченковым «идиотами».

Напомним, Охлобыстин и его коллега Михаил Пореченков записали шуточный ролик в поддержку Зеленского. Зеленский в ответ предположил, что артисты сделали это за деньги, и назвал их идиотами.

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