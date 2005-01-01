Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Российский актер Иван Охлобыстин ответил на оскорбление со стороны кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

«Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь как власть чарует. Мы не считаем его идиотом. Мы думаем, что он в опасности. Мы прощаем его. Он в «ситуации». Мы понимаем это. Чего бы там не было, Зеленский наш друг. Даже, если все плохо сложится, он тем же другом останется. И мы найдем способ защитить его, даже ценой своей жизни. И он знает, что это так», – написал актер на своей странице «ВКонтакте».

Он также добавил, что не преследовал никаких политических целей. «Мы просто прикалывались», – сказал он.

Ранее Охлобыстин и его коллега Михаил Пореченков записали шуточный ролик в поддержку Зеленского. При этом сам украинский политик предположил, что артисты сделали это за деньги, и назвал их идиотами.

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий также обвинил Охлобыстина и Пореченкова в том, что ролики в поддержку Зеленского были сделаны на деньги украинской стороны. Охлобыстин ответил, что записал ролик, потому что ему «за державу обидно».

Пореченков также ответил на оскорбление Зеленского.