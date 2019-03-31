Пореченков ответил на оскорбление Зеленского

Михаил Пореченков отреагировал на оскорбление в свой адрес со стороны кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, которому не понравился снятый российским актером шуточный ролик в поддержку шоумена.

Пореченков упрекнул Зеленского в отсутствии чувства юмора. «Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор. Я думал, что с Зеленским это не произойдет, ан нет, случилось», – сказал актер в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Актер также предположил, что Зеленский станет «унылым президентом».

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Напомним, Пореченков и его коллега Иван Охлобыстин записали шуточный ролик в поддержку Зеленского. Кандидат в президенты Украины предположил, что артисты сделали это за деньги, и назвал их идиотами.

В воскресенье на Украине прошли президентские выборы. По данным экзитполов, лидером гонки является шоумен Владимир Зеленский. Борьбу за второе место ведут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.