США собрались отслеживать пуски гиперзвуковых ракет

Через три года США рассчитывают получить возможность отслеживать пуски гиперзвуковых ракет, заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд.

Для этого Пентагон хочет разместить на низкой околоземной орбите «недорогие сенсоры». Вместе с «коммуникационным «слоем» и «способностью контролировать данные средства на земле» они позволят не только отслеживать применение гиперзвукового оружия, но и воздействовать на полет ракет.

Руд заявил, что США намерены отвечать на «угрозу» как с помощью «обычного», так и с использованием ядерного сдерживания, передает ТАСС.

Напомним, в США признали неспособность сбить российские ракеты.

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