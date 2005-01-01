В США признали неспособность сбить российские ракеты

Вашингтон бессилен перед российскими ракетами, поэтому необходимо продлить договор СНВ-3 с Москвой, считает глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

Он уверен, что наибольшую опасность представляют новейшие крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также беспилотный подводный аппарат «Посейдон».

«Уже на протяжении десяти лет я обеспокоен этими вооружениями, которые в любой момент могут изменить направление движения, и у нас будут с ними проблемы. Я могу сказать, что сегодня способен защитить страну, но беспокоюсь за людей, которые в будущем будут занимать мой пост», – сказал Хайтен, передает RT.

Он уточнил, что существующие американские системы вооружения могут обнаружить российские ракеты, но потом они «исчезают, и мы их не видим до момента удара».

Также генерал призвал Сенат увеличить расходы на модернизацию «ядерной триады», в которую входят стратегические бомбардировщики, ракетные системы наземного базирования и подводные лодки. На это, по мнению генерала, потребуется около 1 трлн долларов.

Ранее Хайтен говорил, что новейшие российские ударные средства сдерживания не подпадают под установленные договором о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) ограничения.

Перед этим эксперт говорил газете ВЗГЛЯД, что удар «Посейдона» с моря пугает США больше, чем ракетный удар из космоса.