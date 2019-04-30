В Раде заявили, что Зеленский мог попасть под внешнее управление

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что одержавший победу в президентских выборах Владимир Зеленский мог попасть под внешнее управление.

«Страна находится под внешним управлением, и не надо стесняться об этом говорить. Просто у меня большое опасение, что Зеленский под это внешнее управление уже попал и, может быть, является проводником все той же политики, которую мы наблюдали последние пять лет», – считает Мураев.

По его словам, в последние годы политика на Украине была деструктивной, а уровень жизни украинцев постоянно падал, пишет RT со ссылкой на телеканал «Наш».

Ранее глава партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что сейчас уже есть основания утверждать, что США ввели внешнее управление на Украине.

Напомним, Зеленский официально объявлен победителем президентских выборов на Украине, набрав во втором туре 73,22% голосов, когда действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Порошенко сообщил, что позвонил Зеленскому для поздравления с победой и попросил у него поддержки в ситуации с выдачей российских паспортов жителям Донбасса.