В Раде назвали популизмом слова Порошенко об отказе от российского газа

Украина покупает российский газ, хоть и называет его словацким, австрийским, польским или как-то иначе, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

«Начнем с того, что на сегодня российский газ, который мы закупаем и называем его швейцарским, словацким, австрийским, польским, венгерским, европейским, это неправда, это лукавство», – передает слова Шуфрича «112 Украина».

По его словам, газ, который идет транзитом по территории Украины до европейской границы, останавливается на границе – на пункте Вельке Капушаны. Поэтому неясно, почему Украине считают цену с газового хаба «Дюссельдорф+».

«Заявление Порошенко, что мы соскочили с российской газовой иглы, – не более чем популизм. И не более чем объяснение своей политики, что мы отдаляемся от России, и мы делаем все для того, чтобы забыть навсегда Россию, ее продукцию, в данной ситуации – газ», – резюмировал Шуфрич.

Ранее была вскрыта схема импорта газа на Украину, который якобы поставляется по формуле «Дюссельдорф плюс».

Порошенко, который говорил об отказе от российского газа, ранее признавал, что цена на российский газ ниже, чем на «реверсный» из Европы, а причины отказа от прямых поставок из России – чисто политические.