Медведчук пообещал раскрыть коррупционную схему импорта Украиной газа из Европы

Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что через несколько дней будет вскрыта коррупционная схема при импорте газа на Украину из Европы.

«Украина в прошлом году импортировала 10,3 млрд кубов газа якобы из Европы, якобы по формуле «Дюссельдорф плюс». Так вот, сейчас эта коррупционная схема через несколько дней будет вскрыта в полной мере: как и кто из представителей власти на этом зарабатывал», – передает его слова ТАСС.

Медведчук подчеркнул, что это российский газ, который на Украине «доходил до Вельке Капушаны в Словакии и возвращался назад».

Цена на газ, по словам лидера партии, определялась в том числе исходя из Дюссельдорфа – немецкого хаба, находящегося в 1,5 км от границы Словакии и Украины. Заявления президента Украины Петра Порошенко об отказе страны от «газовой иглы» он назвал избирательным пиаром.

Ранее президент Украины Петр Порошенко признавал, что цена на российский газ ниже, чем на «реверсный» из Европы, а причины отказа от прямых поставок из России – чисто политические.

Медведчук в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал о преследованиях со стороны украинских властей, плане урегулирования по Донбассу, предстоящих на Украине выборах и политическом будущем страны.