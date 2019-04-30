Лавров отреагировал на возможное наращивание США войск в Польше

Наращивание контингента американских военных в Польше подрывает основополагающий акт Россия – НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Это отражает курс Соединенных Штатов на слом всех договоренностей в сфере безопасности, которые существовали в Евро-Атлантическом регионе. В данном случае речь идет о подрыве одного из ключевых положений Основополагающего акта между Россией и НАТО, в соответствии с которым существенные боевые силы на территории новых членов НАТО не размещаются на постоянной основе», – пояснил министр, передает ТАСС.

Напомним, польский министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что решение об увеличении численности американских военных в Польше якобы принято.

В Пентагоне отметили, что Вашингтон и Варшава продолжают обсуждение этого вопроса.