Климатолог высмеял идею спасения Земли с помощью «зонта»

«Закрыть Землю от солнечного излучения «зонтом» – это фантазии Фарятьева», – заявил газете ВЗГЛЯД завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, комментируя предложение специалистов ракетно-космической корпорации «Энергия» по спасению Земли от глобального потепления.

«Как они собираются это делать? Предложение абсолютно фантастическое и не имеющее ничего общего с реальностью», – уверен Семенов.

Ученый отметил, что ранее подобные идеи в научном сообществе уже возникали, однако исключительно на гипотетическом уровне.

«Если даже поставить огромный парус, то надо понимать, что у солнечного потока огромные площади. Какой там радиус? 220 км? Это смешно», – заключил ученый.

Напомним, специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» предложили создать большой «зонт» и закрыть им Землю от солнечного излучения, что, по их мнению, позволит за 30 лет снизить температуру на планете на 0,3 градуса Цельсия. Конструкция является огромным солнечным парусом радиусом 220 км и массой 800 тыс. тонн.