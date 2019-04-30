Под Орлом рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

В Кромском районе Орловской области на 423 км автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение рейсового автобуса марки Yutong с грузовым автомобилем «КамАЗ», сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В автобусе находились 54 пассажира. В региональном управлении МВД уточнили, что транспортные средства двигались в попутном направлении. После столкновения автобус опрокинулся в кювет, передает ТАСС.

По последним данным, за медицинской помощью обратился 21 человек. «У многих ушибы и порезы», сообщили в региональном управлении МВД.

Напомним, 18 апреля на автотрассе под Томском столкнулись грузовик и микроавтобус.