Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»

В Сети появились фотографии, сделанные на месте гибели украинской пулеметчицы Яны Червоны (позывной – «Ведьма»).

«Так выглядит смерть. Это – блиндаж, где 2 апреля погибли бойцы 46-го отдельного батальона «Донбасс-Украина» Яна Червона и Александр Милютин», – говорится в Facebook украинского фонда «Вернись живым».

Ранее сообщалось, что воевавшая в нацбатальоне «Донбасс» с 2016 года Яна Червона погибла от попадания ПТУР в блиндаж якобы в результате обстрела со стороны ополченцев. У нее остались двое детей. При этом в ЛНР заявили, что «Ведьма» погибла в результате разрыва миномета на позициях ВСУ.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с уничтожением «Ведьмы».