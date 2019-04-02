Порошенко назвал «тяжкой вестью» уничтожение «Ведьмы» в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования по поводу смерти воевавшей на стороне ВСУ в составе нацбатальона «Донбасс» украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».

«Тяжкая весть с фронта», – написал Порошенко в Twitter.

Он отметил, что два человека погибли в результате попадания в блиндаж «вражеской мины». Президент добавил, что знал «Ведьму» как волонтера и веселого человека, а сейчас в ее смерть «трудно поверить».

Напомним, воевавшая в нацбатальоне «Донбасс» с 2016 года Червоная погибла от попадания ПТУРа в блиндаж во время обстрела на линии соприкосновения. Отмечалось, что у нее остались муж и двое детей.