В ЛНР раскрыли обстоятельства гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Пулеметчица 54 отдельной механизированной бригады ВС Украины Яна Червона с позывным «Ведьма» погибла из-за взрыва миномета на позициях украинских силовиков, сообщил глава пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

«(Украинские) военнослужащие, среди которых находилась женщина, решили осуществить обстрел позиций Народной милиции ЛНР из миномета калибром 120 миллиметров. В результате нарушения требований безопасности «горе-защитники» произвели двойное заряжание миномета, в следствии чего произошел разрыв орудия», – сказал Осадчий, передает РИА «Новости».

Он указал, что «традиционно, командование карательной операцией реальные причины трагедии скрывает от общественности и родственников погибших военнослужащих, переложив вину на Народную республику (ЛНР)». Осадчий также обратил внимание, что, несмотря на то, что погибло двое военнослужащих, Порошенко для самопиара выразил соболезнования только родственникам известной пулеметчицы.

Ранее сообщалось, что воевавшая в нацбатальоне «Донбасс» с 2016 года Яна Червоная погибла от попадания ПТУРа в блиндаж во время обстрела на линии соприкосновения. У нее остались муж и двое детей. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащей.

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