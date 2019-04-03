Норвегия закрыла дело против сотрудника Совфеда Бочкарева

Прокуратура Норвегии закрыла дело в отношении сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, задержанного в прошлом году по подозрению в шпионаже.

«Прокурор принял решение закрыть дело, я некоторое время назад получила сообщение об этом», – сказала адвокат Бочкарева Хеге Окре, передает ТАСС.

Юрист также сообщила, что россиянин будет требовать от норвежских властей компенсации за время, проведенное в СИЗО Осло.

Бочкарев был задержан сотрудниками службы безопасности полиции Норвегии 21 сентября в аэропорту Осло на основании информации о том, что россиянин посещал помещения норвежского парламента, не предназначенные для посторонних, а также имел при себе аппаратуру, которую можно использовать в разведывательных целях (речь о мобильном телефоне).

В октябре Норвегия приняла решение освободить сотрудника Совфеда.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему дело в отношении Бочкарева в Норвегии развалилось.