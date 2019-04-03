В ДНР сообщили об уничтожении огневых точек ВСУ в Донбассе

Управление народной милиции ДНР сообщило об уничтожении огневых точек ВСУ, обстреливавших республику.

В ДНР заявили о 12 нарушениях режима перемирия в Донбассе за сутки со стороны ВСУ, передает РИА «Новости».

Начальник пресс-службы управления Народной милиции Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики за трое суток обстреляли районы восьми населенных пунктов ДНР.

«Ответным огнем из не запрещенного минскими соглашениями вооружения огневые точки противника были уничтожены», – сказал Безсонов.

Ранее воевавшая в нацбатальоне «Донбасс» с 2016 года Яна Червоная погибла от попадания ПТУРа в блиндаж во время обстрела на линии соприкосновения. Отмечалось, что у нее остались муж и двое детей.