Караулова рассказала о стыде за попытку присоединиться к ИГ

Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство*» и выпущенная из колонии условно-досрочно, заявила, что стыдится своего поступка.

«Мне за себя в данный момент стыдно, я настолько мало интересовалась политикой и происходящим в мире, что для меня аббревиатура ИГИЛ* была пустым звуком. ... Я надеюсь, что таких желающих больше нет, что моя история стала показательной», – сказала она, передает ТАСС.

Караулова считает, что никому из завербованных террористами не стоит отказываться от поиска возможности вернуться на родину. «Что касается тех, кто уже там, – ищите возможность вернуться. Мне кажется, они понимают, в каком аду они находятся. В отличие от меня, они доехали. … Не надо бояться возвращаться», – подчеркнула она.

По словам девушки, в будущем у нее есть планы относительно дальнейшей работы, учебы. «Есть различные фонды, организации, с которыми хотелось бы сотрудничать, помогать людям, животным», – добавила она, подчеркнув, что о конкретных планах говорить пока преждевременно.

Караулова также рассказала, что к ней хорошо относились в колонии. «Когда я ехала в колонию, то была настроена на озлобленных, агрессивных женщин», – заявила она. По ее словам, она боялась даже физической агрессии из-за вменяемой ей статьи и громкой истории. «Но люди везде разные, есть хорошие искренние люди, с которыми мы хорошо близко общались. Относились достаточно положительно», – отметила Караулова, передает РИА «Новости».

В то же время в целом условия в колонии она назвала суровыми.

Караулову (позже сменила имя на Александру Иванову) задержали в октябре 2015 года в Турции за попытку примкнуть к ИГ* (запрещена в России). Она втайне от близких улетела в Стамбул, где с группой россиян попыталась попасть в Сирию. Девушку осудили. Позже она раскаялась, заявив, что связь с вербовщиком основывалась не на том, что он был членом организации, а на любви к нему.

В апреле Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой, которая провела в тюрьме 3,5 года. 27 апреля Караулова вышла из колонии.