Дети пострадали при пожаре во время экскурсии в церкви

Шесть детей были госпитализированы после пожара в церкви поселка Межевой Саткинского района Челябинской области.

«Во время пожара в церкви в поселке Межевом Саткинского района пострадали шесть детей – две девочки в возрасте шести лет, две девочки в возрасте семи лет, два мальчика в возрасте семи лет. Шестилетние девочки находятся в реанимации, дышат самостоятельно, в сознании, решается вопрос о переводе в общую палату. Остальные четыре ребенка сейчас в стационаре, три из них чувствуют себя удовлетворительно, у одной из девочек обострение бронхиальной астмы», – сообщили в пресс- службе регионального Минздрава ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, когда группа детей во время экскурсии поднялась на колокольню, на нижнем уровне произошло возгорание, в итоге детям пришлось спускаться через задымленные помещения.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области три подростка спасли шестерых детей из горящего частного дома.