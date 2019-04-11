Подростки вытащили из горящего дома шестерых детей на Урале

В селе Красносельское Челябинской области три подростка спасли шестерых детей из горящего частного дома, сообщает МЧС по региону.

8 апреля в частном жилом доме случился пожар. К моменту прибытия спецслужб горели веранда и кровля дома. Пожарные ликвидировали огонь. Позже выяснилось, что в загоревшемся доме находились шесть детей: девочки 2006, 2009, 2011, 2013, 2015 годов рождения, а также годовалый мальчик, говорится на сайте ведомства.

До прибытия пожарных три 17-летних друга – Виталий Анашкин, Евгений Никулин и Данила Мартынюк – помогли детям выбраться через окно, так как через горящую веранду это сделать не получилось бы.

«В комнате, где находились дети, из-за дыма уже было трудно дышать. Старшая девочка, 13-летняя Люба, выбралась через окно самостоятельно, а остальных детей вытащили подоспевшие Виталий, Евгений и Данила. Один из ребят позвонил матери детей, которая вскоре вернулась и вызвала пожарных», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что родители детей весь день находились дома, но были вынуждены ненадолго отлучится, а соседей из ближних домов не было дома. В это время и начался пожар. Предварительно его причиной стало короткое замыкание электропроводки на веранде.

«Что касается юных героев, то Евгений Никулин является воспитанником детского дома г. Южноуральска, в настоящее время учится на электрогазосварщика, Данила Мартынюк ученик 9А класса школы №9 г. Красногорска, а Виталий Анашкин окончил 9 классов и готовится к осеннему призыву в армию. Руководство Троицкого пожарно-спасательного гарнизона выступило с предложением о награждении (поощрении) парней», – сообщили в региональном МЧС.