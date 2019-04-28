Президент Туркмении прочитал рэп про жеребенка

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный), который родился в первый день 2019 года, сообщило местное телевидение.

Глава Туркмении прочитал трек собственного сочинения на праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня в Международном конноспортивном комплексе. Автором музыки является внук Бердымухамедова – Керимгулы, который аккомпанировал и подпевал президенту республики, передает РИА «Новости».

В песне говорится, что жеребенок Ровач является провозвестником благополучия для всей страны и источником вдохновения.

Напомним, в начале февраля Бердымухамедов закрыл Академию наук Туркмении.