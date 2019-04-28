ЦСКА лишился шансов на победу в чемпионате России

«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 2:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу; за встречей следили 33 тыс. 517 зрителей.

Забитыми мячами отметились Даниил Уткин (7-я минута) и Дмитрий Стоцкий (55). Для обоих футболистов эти голы стали дебютными в официальных матчах в составе «Краснодара», передает ТАСС.

«Краснодар» поднялся на третье место в турнирной таблице с 46 очками. ЦСКА имеет в активе 44 очка.

Первое место в чемпионате занимает санкт-петербургский «Зенит» (57 очков), вторым идет московский «Локомотив» (49). Первые две команды по итогам чемпионата получат прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

За четыре тура до конца чемпионата ЦСКА отстает от «Зенита» на 13 очков. Таким образом, армейцы потеряли математические шансы на чемпионство.

В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с «Ростовом», ЦСКА примет московское «Динамо». Обе встречи запланированы на 5 мая.