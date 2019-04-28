Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»

Во время встречи китайского лидера Си Цзиньпина с иностранной делегацией в Пекине выяснилось, что председатель КНР является поклонником популярного сериала «Игра престолов», показ заключительного сезона которого начался на телеканале HBO в середине апреля.

Си удивил гостей и своих помощников фразой с отсылкой к фантазийному миру сериала: «Мы все должны приложить усилия, чтобы мир, в котором мы живем, не скатился в хаотичные войны Семи королевств Вестероса». Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на человека, присутствовавшего на переговорах, передает «Интерфакс».

«Игра престолов» очень популярна в Китае. Аудитория сериала там насчитывает десятки миллионов человек. При этом китайским зрителям из-за цензуры показывают усеченный вариант.

На вопрос о том, какой вариант «Игры престолов» смотрит Си, – оригинальный или урезанный – источник издания отметил, что из-за нехватки времени китайскому лидеру приходится смотреть еще более сокращенную версию, которую они называют «бриллиантовой».

Ранее в интернете появился трейлер третьей серии финального сезона популярного сериала «Игра престолов».