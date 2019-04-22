Вышел трейлер третьей серии финального сезона «Игры престолов»

В Интернете появился трейлер третьей серии финального сезона популярного сериала «Игра престолов».

Видео опубликовано на You-Toube-канале сериала.

Эпизод будет показан зрителям 29 апреля. В нем армия белых ходоков под предводительством Короля Ночи подойдет к стенам Винтерфелла.

Ранее в результате утечки видео с Amazon Prime в Германии в Сети до официального выхода оказался второй эпизод восьмого сезона «Игры престолов».