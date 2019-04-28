В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал подробности переговоров президента Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке.

«В расширенном формате, честно говоря, северокорейский лидер показал себя как очень профессиональный, подготовленный глава государства, хотя де-юре он не является, кстати, главой государства, но де-факто является», – сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что северокорейский лидер осведомлен о всех нюансах двусторонних проектов или потенциально двусторонних проектов, которые могут разворачиваться после того, как будут сняты санкции ООН и другие рестрикции, мешающие развитию отношений России и Северной Кореи.

«Ким Чен Ын владеет деталями, он очень живо реагирует, осведомлен прекрасно обо всем, имеет свою позицию», – отметил Песков, добавив, что глава КНДР производит впечатление опытного, образованного и очень сбалансированного лидера.

Напомним, 25 апреля прошла встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Подводя ее итоги, российский президент заявил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове возможно, но для этого все заинтересованные стороны должны уважать интересы друг друга.

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