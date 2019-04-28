Российские военные показали ловлю беспилотника фрегатом

Фрегат ВМС России «Адмирал Эссен» на учениях поймал беспилотник «Орлан-10» специальной сетью, видео с тренировок показал телеканал «Звезда» в программе «Военная приемка».

Ранее, как отмечается в сюжете, беспилотники могли обеспечивать разведданными только наземные объекты, так как посадка «Орлана» на военный корабль была невозможной. Теперь инженеры из Санкт-Петербурга решили проблему и сумели посадить легкий беспилотник на палубу фрегата, передает ТАСС.

Сеть натянута по всей вертолетной площадке палубы корабля, ее удерживают специально установленные опоры. Беспилотник попадает в эту сеть и выключается.

Главный конструктор БПЛА специального технологического центра Роман Иванов отметил, что технология посадки беспилотника на палубу военного корабля сложна из-за того, что судно движется, а воздух вокруг корабля также циркулирует со своей скоростью ветра.

«Сам самолет должен управляться таким образом, чтобы в точке, где происходит касание сети, он имел минимально возможную скорость и правильное расположение сближения. Такая задача решена нами в автоматическом режиме», – пояснил он.

Ранее АО «Навигатор» из Санкт-Петербурга разработало многофункциональную систему «Корма», которая обеспечивает навигацию и взаимодействие пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов и посадку их на палубу кораблей.