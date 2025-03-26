Осужденная за неуплату налогов Блиновская обжаловала приговор

Блогер Блиновская обжаловала приговор по делу о налогах и отмывании средств

Tекст: Вера Басилая

Защита блогера Елены Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, подала апелляционную жалобу на ее приговор. В Савеловском суде Москвы, который рассматривал дело, сообщили о получении апелляции, передает ТАСС.

Первая инстанция признала Блиновскую виновной в уклонении от налогов и отмывании денежных средств и вынесла ей обвинительный приговор. Теперь ее жалоба будет рассмотрена в Московском городском суде, где состоится повторное рассмотрение дела.

Савеловский суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Суд также отказал в предоставлении Блиновской отсрочки от исполнения наказания до достижения ее детьми возраста 14 лет.

Осужденная по делу об уклонении от уплаты налогов Елена Блиновская может выйти на свободу по условно-досрочному освобождению уже в этом году.