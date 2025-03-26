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Осужденная за неуплату налогов Блиновская обжаловала приговор
Блогер Блиновская обжаловала приговор по делу о налогах и отмывании средств
Осужденная за уклонение от налогов и отмывание средств блогер Елена Блиновская подала апелляцию на приговор, сообщили в Савеловском суде Москвы.
Защита блогера Елены Блиновской, осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание средств, подала апелляционную жалобу на ее приговор. В Савеловском суде Москвы, который рассматривал дело, сообщили о получении апелляции, передает ТАСС.
Первая инстанция признала Блиновскую виновной в уклонении от налогов и отмывании денежных средств и вынесла ей обвинительный приговор. Теперь ее жалоба будет рассмотрена в Московском городском суде, где состоится повторное рассмотрение дела.
Савеловский суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.
Суд также отказал в предоставлении Блиновской отсрочки от исполнения наказания до достижения ее детьми возраста 14 лет.
Осужденная по делу об уклонении от уплаты налогов Елена Блиновская может выйти на свободу по условно-досрочному освобождению уже в этом году.