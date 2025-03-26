Мошенники обманули россиянок под видом «успешных мужчин»

Кибермошенники выманили у россиянок 2,7 млн рублей через фейковые салоны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, кибермошенники с середины марта начали применять новую схему кражи денег у россиянок. Под видом успешных мужчин в возрасте 30-35 лет, злоумышленники предлагали бесплатный визит в салон красоты. За прошедшее время пострадал 191 человек, общая сумма украденных денег составила 2,7 млн рублей.

Мошенники действуют через городские паблики в Telegram, создавая впечатление состоятельного и серьезного мужчины. Жертвам предлагают бесплатный визит в фейковый салон красоты, с возможностью бронирования через сайт, внешне копирующий реальный московский салон.

По информации ИБ-компании F6, для пользователей Android предлагается скачать вредоносное ПО, выдаваемое за фирменное приложение салона, что позволяет мошенникам перехватывать банковские данные. Для пользователей iPhone применяется метод фишинга через Apple ID, что позволяет получить контроль над устройством.

За одну неделю эксплуатации схемы каждому пострадавшему нанесен ущерб в среднем на 14 тыс. рублей. Эксперты предупреждают о необходимости быть осторожными при получении подобных предложений в интернете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с NFC-клонами карт. Центральный банк назвал три типа дропперов в схемах мошенников. В Госдуме приняли закон по защите россиян от кибермошенничества.