Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.16 комментариев
ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с NFC-клонами карт
ВТБ сообщил о мошенничестве с NFC-клонами карт через шпионские программы
ВТБ обнаружил новую схему мошенничества, где злоумышленники используют NFC-клоны банковских карт и шпионские программы для кражи средств с помощью методов социальной инженерии, сообщили в банке.
ВТБ выявил новую, активно распространяющуюся в марте мошенническую схему. Схема объединяет социальную инженерию и модифицированные шпионские программы. Злоумышленники представляются сотрудниками компаний и склоняют жертв установить вредоносное ПО, передает РИА «Новости».
Эта программа – модифицированный вариант известного приложения NFCGate, позволяющего удаленно управлять смартфоном и создавать виртуальные клоны карт. Клиенту предлагают перевести деньги на якобы безопасный счет, но на деле они поступают на клон мошенника.
Установка шпионского ПО на устройство клиента позволяет мошенникам избежать цифровых следов преступления. При переводе средств через банкомат деньги зачисляются на клон карты злоумышленника. Серия переводов на различные счета затем обеспечивает увод средств.
Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин подчеркнул, что данная схема затрудняет идентификацию операций антифрод-системами, так как они аналогичны обычным транзакциям. Кредитная организация настоятельно советует клиентам не устанавливать сторонние приложения и не переходить по подозрительным ссылкам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума сообщила о новых мошеннических схемах, связанных с использованием СНИЛС. Мошенники стали обманывать россиян на форумах, посвященных финансовой безопасности. Также МВД предупредило о новой схеме «фейк босс», нацеленной на подростков.