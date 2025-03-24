ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с NFC-клонами карт

  • Новость часаКонституционный суд Южной Кореи восстановил Хан Док Су в должности премьера
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бербок готовят возмутительно почетную ссылку
    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже
    Политолог: Перфораманс посла Канады на Пискаревском кладбище стал итогом героизации нацизма
    СМИ: Трамп поставил под вопрос судьбу военного хаба в Жешуве
    В США поделились ожиданиями от переговоров с Россией в Эр-Рияде
    Хинштейн назвал «наглой провокацией» граффити Апачева в Судже
    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине
    Уиткофф: В ЕС начали понимать, что Путин не стремится захватить Европу
    Стармер призвал Европу «не чесать головы» в случае мира на Украине
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Наступление мира не даст России расслабиться

    Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.

    16 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространенному стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    23 комментария
    24 марта 2025, 08:17 • Новости дня

    ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с NFC-клонами карт

    ВТБ сообщил о мошенничестве с NFC-клонами карт через шпионские программы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВТБ обнаружил новую схему мошенничества, где злоумышленники используют NFC-клоны банковских карт и шпионские программы для кражи средств с помощью методов социальной инженерии, сообщили в банке.

    ВТБ выявил новую, активно распространяющуюся в марте мошенническую схему. Схема объединяет социальную инженерию и модифицированные шпионские программы. Злоумышленники представляются сотрудниками компаний и склоняют жертв установить вредоносное ПО, передает РИА «Новости».

    Эта программа – модифицированный вариант известного приложения NFCGate, позволяющего удаленно управлять смартфоном и создавать виртуальные клоны карт. Клиенту предлагают перевести деньги на якобы безопасный счет, но на деле они поступают на клон мошенника.

    Установка шпионского ПО на устройство клиента позволяет мошенникам избежать цифровых следов преступления. При переводе средств через банкомат деньги зачисляются на клон карты злоумышленника. Серия переводов на различные счета затем обеспечивает увод средств.

    Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин подчеркнул, что данная схема затрудняет идентификацию операций антифрод-системами, так как они аналогичны обычным транзакциям. Кредитная организация настоятельно советует клиентам не устанавливать сторонние приложения и не переходить по подозрительным ссылкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума сообщила о новых мошеннических схемах, связанных с использованием СНИЛС. Мошенники стали обманывать россиян на форумах, посвященных финансовой безопасности. Также МВД предупредило о новой схеме «фейк босс», нацеленной на подростков.

    23 марта 2025, 14:00 • Новости дня
    Политолог: Перформанс посла Канады на Пискаревском кладбище стал итогом героизации нацизма

    Политолог Корнилов объяснил природу издевательского перфораманса посла Канады в Петербурге

    Политолог: Перформанс посла Канады на Пискаревском кладбище стал итогом героизации нацизма
    @ Dr. Sarah Taylor

    Tекст: Евгений Поздняков

    Правящий класс Канады испытывает симпатию к нацистам. Поэтому для канадских политиков уравнивание жертв блокады Ленинграда и погибших немецких захватчиков – абсолютная норма, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее посол Канады в России Сара Тейлор после посещения монумента «Родина-мать» в Петербурге призвала «помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях «Пакта Молотова – Риббентропа» и Ялты.

    «Огромное количество нацистских коллаборационистов времен Великой Отечественной нашли свое пристанище в Канаде. Данный факт не мог не повлиять на мировоззрение Оттавы. Страна, к сожалению, встала не просто на путь реабилитации фашизма, но и его героизации», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Вспомним, как местный парламент рукоплескал эсэсовцу Ярославу Гуньке. Это была показательная ситуация. Соответственно, неприемлемые комментарии Сары Тейлор после возложения цветов к монументу «Родина-мать» являются продолжением этого процесса. С ее точки зрения, ставить в один ряд жертв блокады Ленинграда и погибших немецких захватчиков – уместно», – поясняет он.

    «Думаю, она даже не понимала аморальности своих действий. Пока Россия не подняла шум, посол, скорее всего, была убеждена в корректности опубликованного ею заявления. Разумеется, после такого провала канадской дипломатии Оттаве следовало бы переосмыслить свою кадровую политику», – рассуждает собеседник.

    «Но надеяться на это не стоит. Несмотря на то, что в Канаде недавно сменился премьер, общая идеологическая линия останется неизменной. В конечном счете Марк Карни, как и его предшественник Джастин Трюдо, является членом Либеральной партии, которая все эти годы и продвигала идеи реабилитации нацизма», – напоминает эксперт.

    Ранее посол Канады в России Сара Тейлор после посещения монумента «Родина-мать» в Петербурге призвала «помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях «Пакта Молотова – Риббентропа» и Ялты. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, данный поступок был призван стать «издевательским перформансом».

    В своем Telegram-канале она отметила, что представитель Оттавы сумела «кощунственно выставить СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны». «Вершина цинизма в комментариях Тейлор – попытка представить трагедию блокады Ленинграда как прямое следствие советско-германского договора о ненападении», – добавила Захарова.

    Дипломат напомнила, что в Канаде нашли убежище многие сторонники Украинской повстанческой армии (УПА), а сама Оттава «с исступлением поддерживает нынешних потомков бандеровцев». Таким образом, по ее мнению, тысячи замученных голодом граждан Советского Союза выступают для страны «поводом отработать методичку».

    Захарова также напомнила Тейлор, что отправной точкой событий, приведших к началу Второй мировой, стал Мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, возглавляющая Содружество наций (в данную организацию входит и Канада). В связи с этим она уточнила, что у «западников» зачастую случаются «избирательные вывихи памяти».

    Коментарии (26)
    23 марта 2025, 19:26 • Новости дня
    Хинштейн назвал «наглой провокацией» граффити Апачева в Судже
    Хинштейн назвал «наглой провокацией» граффити Апачева в Судже

    Tекст: Ольга Иванова

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что блогер и рэпер Аким Апачев будет оштрафован за вандализм в Судже.

    Апачев обошел запрет оперативного штаба на въезд в приграничные районы области и разместил видеозапись, подтверждающую его нахождение в Судже, где он занимался порчей имущества. Блогер оставит на стенах домов граффити с провакационными надписями, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Хинштейн заявил: «То, что блогер побывал в Судже и демонстративно занимался порчей имущества, подтверждает видео, которое он выложил у себя на канале». По словам Хинштейна, в действиях Апачева усматриваются как минимум три состава административного правонарушения, включая вандализм.

    «Подобное считаю просто наглой провокацией! Мы всеми силами стараемся удержать людей, тоскующих и переживающих за свой родной дом, потому что там до сих пор крайне опасно, а кто-то позволяет себе вкидывать подобное и фактически заниматься вандализмом. В городе, который семь месяцев был сосредоточением тяжелейших боев, людской боли, смерти и крови наших бойцов, которые отбивали Суджу у врага», – написал Хинштейн.

    Также врио губернатора отметил, что от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные и исписанные матом стены, поступила справедливая реакция. Однако на нее был дан хамский ответ со стороны музыканта. Хинштейн добавил, что все материалы по делу будут переданы в компетентные органы для дальнейших разбирательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные угрожали убийством пенсионерке за ее замечание. Жительница Суджи сообщила о том, что ВСУ раздавали фейковые газеты с пропагандой. ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов.


    Коментарии (25)
    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    Коментарии (0)
    23 марта 2025, 18:31 • Новости дня
    ABC: Трамп поставил под вопрос судьбу военного хаба в Жешуве
    ABC: Трамп поставил под вопрос судьбу военного хаба в Жешуве
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Будущее военного хаба в польском Жешуве, важного для поставок оружия на Украину, оказалось под вопросом из-за позиции президента США Дональда Трампа, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на источники в Европе.

    Телеканал сообщил, что статус совместно управляемого логистического центра в Жешуве теперь неясен, передает РИА «Новости». «Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине», – говорится в сообщении.

    Кроме того, ABC сообщает, что несколько подразделений материально-технического обеспечения США уже покинули Жешув.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией, после чего Украина начала аудит вооружений.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

    Коментарии (7)
    23 марта 2025, 14:46 • Новости дня
    Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, обжаловала приговор в ЕСПЧ
    Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, обжаловала приговор в ЕСПЧ
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наташа Рей, осужденная во Франции за клевету после заявлений о прошлом Брижит Макрон, подала иск в Европейский суд по правам человека, утверждая о нарушении ее прав, включая статьи 6 и 13 Европейской конвенции, сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан.

    Как сообщает РИА «Новости», французская журналистка Наташа Рей, осужденная за свои высказывания о супруге президента Франции Эммануэля Макрона, подала иск в Европейский суд по правам человека. Данглеан заявил, что иск был направлен в субботу. В нем журналистка обжалует приговор, утверждая, что не произносила заявлений, в которых ее обвиняют.

    Адвокат отметил, что жалоба против Франции основывается на нарушении статей 6 и 13 Европейской конвенции о правах человека. Данглеан подчеркнул, что Апелляционный суд Кана признал Наташу Рей виновной в клевете, однако она оспаривает это решение, считая его несправедливым.

    Ранее против Рей были поданы два иска после ее расследования о прошлом Брижит Макрон. Первый иск был подан самой Брижит Макрон и ее братом в суд Парижа. Второй был инициирован Жаном-Луи и Катрин Озьер, бывшими членами семьи Брижит Макрон по первому браку, которые проживают в Нормандии. Оба иска касались обвинений в клевете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская журналистка Наташа Рэй решила обжаловать приговор по делу о Брижит Макрон в ЕСПЧ. Наташа Рэй объяснила свое желание получить политическое убежище в России, выразив интерес к русской культуре и политике.

    Коментарии (22)
    23 марта 2025, 14:26 • Новости дня
    Стармер призвал Европу «не чесать головы» в случае мира на Украине
    Стармер призвал Европу «не чесать головы» в случае мира на Украине
    @ Rick Gold/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Британии Кир Стармер подчеркнул важность наличия у Европы плана действий на случай заключения мирного соглашения на Украине, отметив, что ожидание мира без плана недопустимо.

    Европа должна заранее подготовить план действий на случай заключения мирного соглашения на Украине, сообщает РБК. Премьер-министр Британии Кир Стармер в интервью The New York Times заявил, что нельзя ждать заключения сделки и только потом думать, что делать. «Как нам убедиться, что у нас есть план, который можно реализовать в случае заключения сделки? Мы не можем ждать сделки, а потом сказать: »Хорошо« и начать чесать головы», – сказад Стармер.

    По мнению премьера, Европе необходимо играть ключевую роль в обеспечении безопасности на Украине, поскольку он не доверяет президенту Владимиру Путину. Стармер выразил уверенность, что без мер безопасности соглашение будет нарушено. Также премьер отметил усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию, подчеркнув, что Трамп стремится к миру и предан НАТО.

    Стармер заявил, что пора перейти от обсуждений к конкретным действиям по укреплению европейской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны предложили отправить на Украину «миротворцев» из Азии и Южной Америки, чтобы стабилизировать ситуацию. Британия и Европейский союз намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Британия не играет роли в переговорах по Украине и не может предъявлять требования России.

    Коментарии (10)
    23 марта 2025, 11:47 • Новости дня
    Times заявила о риске украинского «общества автоматов Калашникова» для Европы
    Times заявила о риске украинского «общества автоматов Калашникова» для Европы
    @ Teun Voeten/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине усилилась необходимость принятия закона о праве на ношение оружия после начала СВО, так как страна стала крупнейшим импортером оружия, пишет The Times.

    На Украине после начала российской военной операции резко возросла необходимость принятия закона, регулирующего право граждан на ношение оружия, передает РБК со ссылкой на The Times. В настоящее время Украина остается единственным государством в Европе, где использование огнестрельного оружия не регулируется законом. На фоне продолжающихся боевых действий страна стала крупнейшим импортером оружия в мире.

    Эксперты бьют тревогу, предупреждая, что без законодательного регулирования Украина может превратиться в «общество автоматов Калашникова». Координатор полевой сети Украины для Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью Федор Сидорук подчеркнул, что на данный момент никто не знает точное количество оружия, находящегося на территории страны. Он занимается исследованием и сбором данных о численности и местоположении огнестрельного оружия.

    Брайан Ли, эксперт по торговле оружием в Восточной и Западной Европе, выразил обеспокоенность тем, что произойдет с оружием после окончания боевых действий. Ли отметил, что на Украине отсутствует закон, который бы регулировал вопросы демобилизации, разоружения и интеграции ветеранов в общество. Он добавил, что близлежащие Балканы предоставляют легкодоступные транзитные маршруты для поставок оружия в Западную Европу. По его словам, даже если небольшое число украинских ветеранов будут вовлечены в организованную преступность, это может оказать серьезное влияние на правопорядок в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа выразила обеспокоенность по поводу контрабанды оружия с Украины. Киев выразил недовольство публикацией Financial Times о контрабанде оружия с Украины. Украина направит иностранное оружие против Запада.


    Коментарии (6)
    23 марта 2025, 17:45 • Новости дня
    Пушков: США не хотят бросать Украину, но намерены побудить ее к миру
    Пушков: США не хотят бросать Украину, но намерены побудить ее к миру
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    США хотят прекратить конфликт на Украине, заставив Киев идти на мирное урегулирование, при этом не оставляя страну без поддержки, сообщил сенатор Алексей Пушков.

    Пушков в своем Telegram-канале выразил мнение, что США не планируют оставлять Украину без поддержки, но намерены способствовать прекращению конфликта. По его словам, спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону заявил, что европейские лидеры должны перестать подстрекать Владимира Зеленского против мирного урегулирования. Уиткофф отметил, что западная помощь должна поступать только при условии продвижения к мирному решению конфликта.

    Пушков подчеркнул, что США не могут позволить Украине втянуть их в третью мировую войну, добавив, что это является основной мотивацией так называемого плана Трампа. Сенатор также упомянул, что США стремятся достичь договоренности о прекращении огня до 20 апреля.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США надеялись достичь перемирия на Украине к 20 апреля, но разногласия могут сдвинуть сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от американского лидера о желании восстановить двусторонние отношения, и российский президент проявил взаимность в этом вопросе.

    Коментарии (12)
    23 марта 2025, 16:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине

    Политолог Ткаченко: ЕС пытается вбить клин между РФ и КНР темой использования китайских миротворцев на Украине

    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Активизация диалога России и США, а также намерения Дональда Трампа развязать вторую торговую войну с КНР толкают Пекин к наращиванию связей с Европой. Теоретически, ЕС может воспользоваться этим для разрушения отношений России и Китая, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее немецкие СМИ сообщили, КНР якобы обсуждает с ЕС размещение военных в составе миротворческого контингента на Украине.

    «Заметка Welt может быть попыткой ЕС рассорить Россию и Китай. Однако не стоит исключать, что подобные консультации между Пекином и Брюсселем действительно проводятся на случай постепенного урегулирования конфликта на Украине», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, Китай несколько лет пытался продвигать собственные мирные инициативы по конфликту на Украине. Многие предложения Поднебесной казались России в целом приемлемыми. Однако возможная нормализация диалога Москвы и Вашингтона отвела усилия Пекина на второй план», – рассуждает он.

    «Поэтому для КНР было бы логично присоединиться к намерениям ЕС разместить на Украине миротворческий контингент, чтобы остаться в фарватере дипломатического урегулирования конфликта», – акцентирует эксперт.

    «Однако Москва в рамках СВО стремится исключить появление на территории Украины зарубежных войск и их инфраструктуры. Поэтому возможные действия Пекина могут оказаться для нас непонятными», – добавляет он.

    «Но и Китай сейчас находится в противоречивом положении. Россия долгое время была единственной великой державой, с которой КНР поддерживала стабильные контакты. Активизация диалога Москвы и Вашингтона создает для Китая необходимость нарастить связи с Европой. Это же диктуют и намерения Трампа развязать против Пекина вторую торговую войну», – полагает собеседник.

    «С другой стороны, ЕС не желает переводить отношения с КНР в дружественное русло. Глава Еврокомиссии Урсула фон деря Ляйен продолжает использовать в своей риторике антикитайские заявления. Поэтому для Брюсселя вопрос привлечения военного контингента из Китая может быть лишь инструментом разрушения отношений Москвы и Пекина. Нашим дипломатам необходимо об этом помнить», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что Китай якобы обратился к ЕС с готовностью разместить собственных военных в составе европейского миротворческого контингента на Украине. Как сообщает немецкое издание Welt, речь идет о «коалиции желающих», о необходимости создании которой заявил британский премьер Кир Стармер.

    Отмечается, что подобный шаг способен «потенциально способствовать приему Россией миротворцев». Несмотря на это, представитель «дипломатических кругов» в Брюсселе все равно называет данный вопрос «деликатным». Таким образом, в настоящий момент в ЕС до сих пор проверяется желательность участия КНР в инициативе.

    Напомним, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. Уже тогда Стармер подчеркнул, что объединение будут возглавлять Британия и Франция. Планируется, что первый съезд участников формата состоится уже в ближайшее время.

    До этого гонконгская газета South China Morning Post писала, что КНР может отправить миротворческий контингент на Украину, если это будет необходимо после достижения договоренности о прекращении огня. Как отмечал Чжоу Бо, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии китайского Университета Цинхуа и бывший полковник армии страны, данный шаг будет возможным, если в состав коалиции войдут другие государства, не являющиеся членами НАТО.

    Коментарии (10)
    23 марта 2025, 13:43 • Новости дня
    Минобороны сообщило о тяжелых потерях ВСУ на Курском направлении

    Минобороны: ВСУ потеряли более 190 боевиков на Курском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате боевых действий на Курском направлении украинские силы потеряли более 190 военнослужащих и значительное количество техники, сообщили в Минобороны России.

    Как передает РИА «Новости», Министерство обороны России сообщило о значительных потерях Вооруженных сил Украины на Курском направлении. За сутки украинская сторона лишилась более 190 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, 16 автомобилей, пяти артиллерийских орудий, шести минометов, пусковой установки реактивной системы залпового огня и двух складов боеприпасов.

    По данным Минобороны, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 69 510 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты и 289 бронетранспортеров. Источник в российской группировке «Север» сообщил, что украинская бронетехника не доходит до Курской области, так как уничтожается на подъездах к госгранице в Сумской области. Операторы беспилотных летательных аппаратов следят за дорогами, по которым ранее передвигались украинские силы, и артиллерия России нацелена на эти маршруты.

    Согласно сводке Минобороны РФ, российская группировка «Север» нанесла удары по формированиям украинских бригад в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, отразив четыре контратаки ВСУ. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у двадцати населенных пунктов в Сумской области Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области. Женщина получила ожоги в результате атаки беспилотника на Курскую область. ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на Курском направлении.

    Коментарии (2)
    23 марта 2025, 22:47 • Новости дня
    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже
    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский боксер Александр Поветкин, уроженец Курска, возмутился вандализмом блогера и рэпера Акима Апачева в Судже, а также его хамством в адрес местных жителей.

    «Как курянин и почетный гражданин Курской области возмущен ситуацией с блогером Апачевым и его «творчеством» в Судже», – заявил Поветкин в Telegram.

    Поветкин счел недопустимым «изрисовывать стены» в Судже «матерными граффити, а потом провоцировать местных жителей, чтобы те приехали в простреливаемую зону и закрасили рисунки». Еще сильнее его возмутили попытки Апачева «забивать стрелки местным жителям, да к тому же женщинам», которые критиковали действия рэпера.

    Поветкин выразил поддержку врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, а также бросил «вызов» Апачеву. «Если такой смелый, приезжай и попробуй выстоять хотя бы секунд 30», – заявил Поветкин.

    По его словам, он готов «объяснить» рэперу, как следует вести себя по отношению «к месту, где гибли наши люди и где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей». «А забивать встречи для разборок с женщинами – удел трусов и слабаков», – заявил боксер.

    Тем временем сам Апачев опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, обращаясь к жителям Курской области, что «никого не хотел обидеть своими граффити». Он заявил, что таким образом пытался «поддержать» российских военных, которым приходится видеть в городе большое число украинских граффити. Он также отвергает заявления о «стрелках» женщинам.

    При этом он также написал сообщение, в котором связал критику в свой адрес с тем, что против него якобы «отрабатывается методичка».

    Напомним, Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован за вандализм в Судже. Апачев обошел запрет оперативного штаба на въезд в приграничные районы области, где занимался порчей имущества, заявил Хинштейн. Также врио губернатора отметил, что от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные и исписанные матом стены, поступила справедливая реакция. Однако на нее был дан хамский ответ со стороны музыканта

    Коментарии (17)
    23 марта 2025, 11:02 • Новости дня
    ЦБ назвал три типа дропперов в схемах мошенников
    ЦБ назвал три типа дропперов в схемах мошенников
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Банк России сообщил, что дропперы, участвующие в обналичивании похищенных у россиян денег, различаются как по функционалу (заливщик, транзитник и обнальщик), так и по степени осознания своей роли в мошеннических схемах.

    Банк России представил классификацию дропперов – посредников, помогающих мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у россиян. Дропперы делятся на три основных типа: заливщики, транзитники и обнальщики, передает РИА «Новости».

    Заливщики получают денежные суммы от курьеров и «заливают» их через банкоматы на счета и карты. Транзитники занимаются переводом денег, полученных на карту, на указанные куратором реквизиты. Обнальщики получают деньги, снимают их с банкоматов и либо передают их другим курьерам, либо сами перевозят их в другие регионы для продолжения цепочки вывода средств.

    Центральный банк также выделяет дропперов на разводных и неразводных. Разводные – это те, кого вовлекают в махинации без их ведома. Неразводные – осознанно занимаются дропперством, целенаправленно приходя к этой деятельности.

    5 марта президент Владимир Путин обсудил с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной возможность ужесточения наказаний для дропперов, участвующих в выводе и обналичивании украденных денег.

    Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность для «дропов». Зампредседателя Банка России Герман Зубарев сообщал, что стоимость карты дроппера на черном рынке выросла с 5-10 тыс. рублей до 70 тысяч, что является индикатором успешной борьбы с мошенниками.

    Коментарии (3)
    23 марта 2025, 17:05 • Новости дня
    Балицкий: Удар по энергообъекту в Запорожской области показал неготовность Киева к миру

    Tекст: Дарья Григоренко

    Артиллерийский удар по энергообъекту в Запорожской области подчеркнул нежелание киевского режима идти на мирные инициативы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил, что Киев не готов к мирным инициативам, поскольку не перестает атаковать энергетическую инфраструктуру региона. Он подчеркнул, что удары по энергообъектам со стороны киевского режима доказывают его террористическую природу и недоговороспособность, передает ТАСС.

    Он отметил, что подобные действия свидетельствуют о склонности украинских властей к постоянным провокациям и неспособности к конструктивному диалогу. «Видно, что там правят неуправляемые боевики», – заявил губернатор.

    В воскресенье замгубернатора региона Антон Тицкий сообщил, что в результате артиллерийского обстрела электроподстанции в Пологах Запорожской области без электричества остались жители города и нескольких районных сел.

    Ранее мэр города Константин Тистол сообщил, что в Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты.

    Коментарии (5)
    23 марта 2025, 10:51 • Новости дня
    Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1943 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    В воскресенье атмосферное давление в Москве достигло 764,2 мм ртутного столба, что превысило предыдущий рекорд этого дня, установленный в 1943 году, на 0,1 мм ртутного столба, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Это превышает прежний рекорд 1943 года на 0,1 мм ртутного столба. Леус отметил, что данные были зафиксированы на метеостанции ВДНХ в восемь часов утра, передает РИА «Новости».

    Леус сообщил: «Сегодня, в восемь часов утра, на базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ атмосферное давление достигло отметки в 764,2 миллиметра ртутного столба, что на 0,1 мм ртутного столба выше, чем прежний рекорд этого дня, установленный более 80 лет назад, в 1943 году».

    Синоптик добавил, что в ближайшие часы давление начнет снижаться. Ожидается, что к вечеру оно составит 761 мм ртутного столба, что все равно остается выше нормы. Специалисты прогнозируют постепенное понижение давления в последующие дни.

    Накануне синоптики предсказали солнечные выходные в Москве.

    Коментарии (5)
    23 марта 2025, 19:47 • Новости дня
    Уиткофф: В ЕС начали понимать, что Путин не стремится захватить Европу

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Fox News заявил, что в Европе начинают понимать отсутствие у России планов по захвату континента.

    Уиткофф не считает, что президент России Владимир Путин «хочет захватить всю Европу», передает РИА «Новости».

    Уиткофф также подчеркнул, что доверяет словам Путина и считает, что европейские лидеры начинают приходить к такому же выводу. Тем не менее, политик заметил, что это не имеет значения, так как основной целью должно быть прекращение убийств. Он считает важным остановить кровопролитие и достичь мира на Украине, что является первоочередной задачей для всех сторон.

    По мнению Уиткоффа, ситуация в Европе значительно отличается от времен Второй мировой войны, и наличие НАТО существенно изменяет баланс сил. Он выразил надежду на то, что нынешние европейские лидеры смогут найти подходы для мирного разрешения текущих политических напряженностей.

    Ранее Уиткофф выразил надежду на значительный прогресс в переговорах с Россией, которые состоятся в Саудовской Аравии.

    Коментарии (6)
    23 марта 2025, 17:56 • Новости дня
    Уиткофф: США ожидают прогресса от переговоров с Россией в Саудовской Аравии
    Уиткофф: США ожидают прогресса от переговоров с Россией в Саудовской Аравии
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду на значительный прогресс в переговорах с Россией, которые состоятся в Саудовской Аравии.

    По его словам, важным шагом будет обсуждение прекращения огня в Черном море, передает ТАСС. Уиткофф заявил телеканалу Fox News: «Полагаю, что в понедельник в Саудовской Аравии будет виден настоящий прогресс, в частности по вопросу прекращения огня в Черном море. После этого естественным образом будет идти движение в сторону полного прекращения огня».

    Согласно информации от помощника президента России Юрия Ушакова, 24 марта в Эр-Рияде запланированы консультации экспертов РФ и США по вопросам урегулирования украинского кризиса. Российскую делегацию на этих переговорах возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    Напомним, Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

    Коментарии (12)
    Главное
    Российская делегация прибыла в Эр-Рияд для консультаций с США
    Пушков раскрыл новые цели США в отношении Украины
    МВД Белоруссии сообщило о еженедельных падениях беспилотников на границе
    Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
    Минобороны сообщило о тяжелых потерях ВСУ на курском направлении
    ЦБ назвал три типа дропперов в схемах мошенников
    Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1943 года

    Что ждет поставки российской нефти в Индию и Китай после мира на Украине

    Индия и Китай серьезно нарастили закупку российской нефти во время украинского конфликта. Однако договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре дают надежду на мирное соглашение и возможную отмену санкций. Что будет с поставками нефти из России в Индию и Китай после того, как санкции снимут? Ведь в этом случае скидка на Urals уйдет в прошлое или значительно уменьшится. Подробности

    Перейти в раздел

    Враги России и Трампа готовят удар из могилы

    Президент США Дональд Трамп показывает такую прыть, какой мало кто ждал: проехался по «глубинному государству» катком и поручил Илону Маску осушить «вашингтонское болото». Демократы – партия Джо Байдена – кажутся поверженными и униженными. Но в реальности у Трампа очень много проблем – при нем Америку побили даже по яйцам. Подробности

    Перейти в раздел

    Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского

    Несмотря на оговоренное Владимиром Путиным и Дональдом Трампом энергетическое перемирие в рамках СВО, войска противника нанесли удар по объекту нефтяной промышленности в Краснодарском крае. В Москве действия ВСУ оценили как попытку подрыва миротворческих инициатив лидеров России и США. Но может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей? Подробности

    Перейти в раздел

    Германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху

    «Те же самые страны, которые были денацифицированы и демилитаризованы – Германия и Япония, возвращают и идею реваншизма, и возможность милитаризироваться». Такими словами эксперты объясняют беспрецедентное решение ФРГ изменить конституцию страны – ради борьбы с «русской угрозой». Возрождение германского милитаризма должно пугать далеко не только Россию. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позор и поражение Каи Каллас

      План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    • «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

      На конец недели Турции обещана попытка цветной революции. Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    • Новый конфликт Зеленского и Трампа

      Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............