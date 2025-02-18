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МВД предупредило о новой схеме «фейк босс» для подростков
МВД сообщило о новой мошеннической схеме с подменой номера школы для обмана подростков
Мошенники, выдавая себя за руководство школы, обманом получают у подростков коды от «Госуслуг» и затем под видом «следователя» требуют у них «декларацию» ценностей, предупредили в МВД.
Мошенники используют новую схему обмана подростков, сообщает Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
По данным ведомства, злоумышленники обращаются к школьникам, представляясь завучами, и просят предоставить код от аккаунта «Госуслуги» для якобы восстановления доступа.
После этого подростков вводят в заблуждение, создавая видимость взлома их аккаунта. В стрессовой ситуации школьникам звонит мнимый «следователь», который убеждает их в необходимости провести «видеообыск» и «декларацию» ценностей, находящихся дома.
Родители одного из пострадавших школьников обнаружили вечером пропажу семейных ценностей, которые ребенок передал курьеру. Для снижения подозрений у курьера ценности были упакованы в коробку и замаскированы книгами.
МВД предупреждает о регулярности таких атак на детей и подростков и призывает родителей обсуждать с ними киберугрозы, чтобы предотвратить подобные инциденты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники используют угрозы и психологическое давление на детей, чтобы выманить деньги у родителей, представляясь сотрудниками различных организаций и убеждая в необходимости задекларировать ценные вещи.
ВТБ назвал три самые распространенные схемы мошенничества, направленные на детей, отметив рост подобных случаев в последние месяцы.
Мошенники, представляясь сотрудниками школ и используя дипфейк технологии, обманывают родителей и детей под предлогом обновления данных в «Сферуме», чтобы получить коды доступа к аккаунтам «Госуслуг» и совершить противоправные действия, сообщили в правоохранительных органах.