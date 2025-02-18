МВД предупредило о новой схеме «фейк босс» для подростков

МВД сообщило о новой мошеннической схеме с подменой номера школы для обмана подростков

Tекст: Мария Иванова

Мошенники используют новую схему обмана подростков, сообщает Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По данным ведомства, злоумышленники обращаются к школьникам, представляясь завучами, и просят предоставить код от аккаунта «Госуслуги» для якобы восстановления доступа.

После этого подростков вводят в заблуждение, создавая видимость взлома их аккаунта. В стрессовой ситуации школьникам звонит мнимый «следователь», который убеждает их в необходимости провести «видеообыск» и «декларацию» ценностей, находящихся дома.

Родители одного из пострадавших школьников обнаружили вечером пропажу семейных ценностей, которые ребенок передал курьеру. Для снижения подозрений у курьера ценности были упакованы в коробку и замаскированы книгами.

МВД предупреждает о регулярности таких атак на детей и подростков и призывает родителей обсуждать с ними киберугрозы, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники используют угрозы и психологическое давление на детей, чтобы выманить деньги у родителей, представляясь сотрудниками различных организаций и убеждая в необходимости задекларировать ценные вещи.

ВТБ назвал три самые распространенные схемы мошенничества, направленные на детей, отметив рост подобных случаев в последние месяцы.

Мошенники, представляясь сотрудниками школ и используя дипфейк технологии, обманывают родителей и детей под предлогом обновления данных в «Сферуме», чтобы получить коды доступа к аккаунтам «Госуслуг» и совершить противоправные действия, сообщили в правоохранительных органах.