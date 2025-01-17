Мошенники через детей попытались получить доступ к пользователям платформы «Сферум»

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале «Вестник киберполиции», злоумышленники выдаются за сотрудников образовательных учреждений, используя дипфэйк технологии и подменные номера, чтобы ввести родителей и детей в заблуждение. Они звонят с целью «обновления электронного журнала» или профиля учащегося в «Сферуме» и просят предупредить ребенка о предстоящем звонке от имени школы.

Мошенники убеждают детей сообщить номер из СМС, якобы нужный для обновления. Этот код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту на портале «Госуслуги», что позволяет злоумышленникам совершать противоправные действия.

Представители «Сферума» пояснили, что обновления платформы проходят автоматически и не требуют участия третьих лиц или каких-либо кодов из СМС, включая те, которые связаны с аккаунтами на Госуслугах. Вся информация об обновлениях поступает исключительно от платформы и носит информационный характер.

Коммуникации, связанные с учебой, осуществляются внутри системы «Сферум», где все пользователи проходят верификацию. Представители платформы настоятельно рекомендуют соблюдать цифровую безопасность, избегая передачи третьим лицам кодов и персональных данных.

Ране в МВД предупредили, что злоумышленники начали выдавать себя за школьных преподавателей для получения доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги».

Министерство юстиции предложило разрешить родителям получать справки по банковским счетам детей, чтобы предотвратить мошенничество с использованием аккаунтов подростков.

В августе в России заблокировали сотни обманывающих родителей перед первым сентября чатов.