МВД предупредило о новой схеме кражи аккаунтов на Госуслугах

Tекст: Алексей Дегтярев

Эта новая мошенническая схема нацелена на кражу аккаунтов на портале «Госуслуги», злоумышленники звонят родителям, представляясь сотрудниками школы, и под предлогом обновления электронного журнала требуют данные для доступа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Мошенники используют информацию настоящих работников образовательных учреждений, дипфэйк технологии и подменные номера телефонов для придания достоверности своим действиям. Они просят родителей предупредить детей о предстоящем звонке от школы, чтобы затем убедить ребенка передать код из СМС.

Полученные коды используются для восстановления доступа к аккаунтам граждан на «Госуслугах». Это позволяет злоумышленникам совершать противоправные действия с учетной записью,

Ранее МВД сообщало, что мошенники начали использовать звонки от имени операторов связи и перевыпускать абонентский номер для получения доступа к «Госуслугам».