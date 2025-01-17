Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.0 комментариев
МВД предупредило о новой схеме кражи аккаунтов на Госуслугах
Злоумышленники начали выдавать себя за школьных преподавателей, чтобы получить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги» под видом обновления школьных данных, сообщили в МВД.
Эта новая мошенническая схема нацелена на кражу аккаунтов на портале «Госуслуги», злоумышленники звонят родителям, представляясь сотрудниками школы, и под предлогом обновления электронного журнала требуют данные для доступа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Мошенники используют информацию настоящих работников образовательных учреждений, дипфэйк технологии и подменные номера телефонов для придания достоверности своим действиям. Они просят родителей предупредить детей о предстоящем звонке от школы, чтобы затем убедить ребенка передать код из СМС.
Полученные коды используются для восстановления доступа к аккаунтам граждан на «Госуслугах». Это позволяет злоумышленникам совершать противоправные действия с учетной записью,
Ранее МВД сообщало, что мошенники начали использовать звонки от имени операторов связи и перевыпускать абонентский номер для получения доступа к «Госуслугам».