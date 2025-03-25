США позитивно оценили ход переговоров в Эр-Рияде с участием России и Украины

Tекст: Денис Тельманов

По информации агентства Reuters, переговоры Соединенных Штатов с делегациями России и Украины проходят с положительными результатами. Источник в Белом доме заявил, что вскоре ожидается позитивное заявление по итогам встреч.

Переговоры украинской делегации с США состоялись в столице Саудовской Аравии в воскресенье. На следующий день, в понедельник, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями России и США. Россию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Главной темой обсуждений было возможное возобновление инициативы по безопасности судоходства в Черном море. Этот вопрос также поднимался в ходе последнего телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По итогам встреч стороны выразили удовлетворение ходом переговоров и выразили надежду на скорое принятие положительных решений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Министерстве иностранных дел России подтвердили завершение консультаций между Россией и США, которые проходили в Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

Консультации длились более 12 часов, и совместное заявление по их итогам будет обнародовано 25 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская и американская делегации не планируют заключать какие-либо соглашения после консультаций в Эр-Рияде.