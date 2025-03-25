По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.8 комментариев
Сийярто выразил надежду на невмешательство ЕС в переговоры по Украине
Сийярто: Переговоры России и США снизили опасность эскалации конфликта на Украине
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил о снижении угрозы эскалации конфликта благодаря российско-американским переговорам и выразил надежду на отсутствие вмешательства в них со стороны Брюсселя.
В своем видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) Сийярто отметил, что благодаря прямым переговорам между Россией и США серьезно уменьшилась опасность масштабной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что мир стал более безопасным, был сделан еще один шаг в направлении урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».
Сийярто выразил надежду на то, что в Брюсселе не будут мешать успехам этих переговоров. По его мнению, урегулирование конфликта возможно исключительно через российско-американский диалог.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон продолжают конструктивное сотрудничество, готовится новое заявление.
Напомним, в понедельник Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта. В Кремле сообщили, что Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ