Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.9 комментариев
Лидер ДДТ Шевчук перенес инфаркт
Вокалист и лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, сейчас он проходит реабилитацию, сообщается на официальном сайте концертов коллектива.
Шевчук в начале сентября перенес инфаркт миокарда, на данный момент он проходит реабилитацию, она продлится до середины декабря 2023 года, сообщается на сайте концертов ДДТ.
Концерт в Тель-Авиве переносится на 6 января 2024 года, в Белграде – на 10 января, в Лимассоле – на 11 мая, в Дубае – на 3 января.
Отмечается, что все ранее приобретенные билеты действительны для новых дат и не требуют обмена.