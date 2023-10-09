Лидер ДДТ Шевчук перенес инфаркт

Tекст: Алексей Дегтярев

Шевчук в начале сентября перенес инфаркт миокарда, на данный момент он проходит реабилитацию, она продлится до середины декабря 2023 года, сообщается на сайте концертов ДДТ.

Концерт в Тель-Авиве переносится на 6 января 2024 года, в Белграде – на 10 января, в Лимассоле – на 11 мая, в Дубае – на 3 января.

Отмечается, что все ранее приобретенные билеты действительны для новых дат и не требуют обмена.