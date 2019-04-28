Немецкая партия захотела произвести «устрашающее воздействие» на Россию

Фракция свободной демократической партии Германии в Бундестаге приняла стратегию «Миру на Украине нужен новый импульс», которая направлена на усиление давления на «внешнего агрессора».

Под «агрессором» подразумевается Россия. СвДП хочет привлечь миссию ООН или силы гражданской полиции из Германии, чтобы контингент мог оказать «устрашающее воздействие».

Стратегию СвДП Бундестаг рассмотрит в скором времени, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

В партии призвали активнее поддерживать Украину. В СвДП считают, что Берлин должен действовать решительно.

Депутат Рената Альт, автор новой стратегии, считает, что Москва «презирает мирное решение конфликта» в Донбассе, раз решила помочь жителям региона, упростив получение гражданства России.