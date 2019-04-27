Валерия высказалась о скандале на передаче «Голос. Дети»

Певица Валерия заявила, что не понимает, откуда такая шумиха вокруг победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети».

«Я посмотрела выступления всех трех финалистов и могу сказать, что это три очень ярких и разных молодых артиста... У Микеллы очень хорошая подача, ее голос звучит ровно во всем диапазоне», – рассказала Валерия в беседе с RT.

Она отметила, что небольшие огрехи были у всех участников финала. По ее мнению, это могло быть из-за волнения.

«Поэтому я не могу понять, откуда такая шумиха вокруг Микеллы. Я специально слушала ее даже с некоторым предубеждением, но все равно не услышала ничего такого, за что бедного ребенка сейчас так осуждают», – пояснила певица.

Валерия добавила, что обвинения в адрес Микеллы – это «большая несправедливость».

«Получается, если у детей известные родители, им нужно тихо сидеть дома? В данной ситуации я полностью встаю на защиту Микеллы. Она очень талантливая», – подытожила певица.

В социальных сетях разгорелся скандал после того, как победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Пользователи в Сети полагают, что первое место досталось Микелле незаслуженно, а другие финалисты выступили лучше.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что телеканал разберется с ситуацией по голосованию в шоу.