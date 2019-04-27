Спецпредставитель США по Венесуэле «сделался чавистом»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро с иронией прокомментировал попытки спецпредставителя США Эллиота Абрамса «защищать наследия Чавеса».

Мадуро рассказал, что Абрамс «удивил мир, начав защищать наследие команданте Уго Чавеса». Президент Венесуэлы полагает, что Абрамс решил противопоставить его, «плохого» лидера страны, «хорошему Чавесу».

«Мадуро предал наследие Чавеса, говорит Эллиот Абрамс», – приводит слова Мадуро РИА «Новости».

Венесуэльский лидер назвал Абрамса «старым соколом холодной войны», которого США пытаются сделать «шефом, вице-королем венесуэльских земель».

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Мадуро заявил, что невозможно поверить в готовность империализма защищать наследие Уго Чавеса – «антиимпериалистическое, антиколониальное, боливарианское мышление, направленное против доктрины Монро».

«То есть Абрамс сделался чавистом? Это пошлый маневр», – заявил Мадуро, обвинив Абрамса в том, что тот «надел маску чависта» и теперь пытается разделить народ Венесуэлы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об Абрамсе.

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