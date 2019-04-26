В Совфеде оценили решение США выйти из договора о торговле оружием

Решение США о выходе из договора о торговле оружием нанесет серьезный урон по международной безопасности, заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Это, конечно, нанесет урон международной безопасности, и очень серьезный, неизбежно будет создано больше очагов напряженности в мире. США теперь будут бесконтрольно торговать оружием, увеличат его продажи», – сказал сенатор, передает РИА «Новости».

По мнению Клинцевича, выход США из договора может быть обоснован тем, что американское оружие стало менее конкурентоспособным.

«Выход за рамки договора позволит им навязывать другим странам оружие, массово оказывать беспрецедентное давление на другие страны, как они сейчас давят на Турцию», – заключил сенатор.

Ранее в пятницу Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из международного договора о торговле оружием.